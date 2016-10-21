Футболист "Шахтера" Марлос и три экс-игрока "Днепра" вошли в Команду недели Лиги Европы

Три экс-игрока днепропетровского "Днепра" также футболист донецого "Шахтера" Марлос вошли в Команду недели Лиги Европы, составленную экспертами УЕФА.

Евгений Коноплянка забил единственный гол в матче и принес немецкому «Шальке» минимальную победу над «Краснодаром» в выездном матче - 0:1.

В свою очередь, Жулиано стал одним из героев встречи «Дандолк» - «Зенит», завершившейся победой гостей со счетом 1:2.

А Никола Калинич отметился дублем за «Фиорентину» в поединке со «Слованом» из Либереца.

Марлос, по мнению экспертов, выдал феноменальный матч с бельгийским «Гентом». Бразилец хоть и не забивал, но отдал две результативных передачи.

Полный список участников Команды недели Лиги Европы выглядит таким образом: Самир Ханданович («Интер»), Теренс Конголо («Фейеноорд»), Данте («Ницца»), Якуб Брабец («Генк»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Жулиано («Зенит»), Поль Погба («Ман Юнайтед»), Марлос («Шахтер»), Никола Калинич («Фиорентина»), Гийом Оаро («Янг Бойз»), Раул Русеску («Османлыспор»).

Как сообщал УНИАН, накануне в матчах ЛЕ "Шахтер" разгромил "Гент" со счетом 5:0, а "Заря" уступил "Фейеноорду" - 0:1.