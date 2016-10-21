Тренер "Зари" Вернидуб про матч с "Фейеноордом": Справедливым был бы результат 0:0

После встречи с «Фейеноордом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб, сообщает пресс-служба ФК «Заря»:



"Игра была равная. Справедливым был бы результат 0:0. Не заслужили на то, чтоб забить гол ни мы, ни они. Однако они забили мяч после ошибки, да еще и самого опытного футболиста. Это жизнь, бывает. Но такие детские ошибки не имеем права совершать. Поэтому и проиграли 1:0", - начал тренер.

Отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в игре команды, чтоб в Одессе добиться положительного результата, Вернидуб заметил: "Нужно хотя бы одного такого нападающего, как у соперника. Как Йоргенсен или Крамер, который вышел на замену. К сожалению, пока мы не располагаем такими игроками. Будем искать другие варианты и надеюсь, найдем их. Расстроен тем, что линия атаки не проявила сегодня себя. Ни один из них – ни Петряк, ни Кулач, ни Караваев, ни Любенович, ни Липартия. Не было той игры, которая у нас получается. Все было медленно. Будем ждать, когда ребята задвигаются, и заиграют получше".

Также тренер еще раз вспомнил эпизод с пропущенным голом: "У Миши Сивакова был мяч, выбей его в аут. Зачем он начал обыгрывать соперника не могу понять. Миша обрезал всю команду и нам забили гол. Но ничего, будем двигаться дальше".

Гоовря о плюсах своей команды, Вернидуб вспомнил: "Нам же все-таки противостоят именитые соперники. И мы, к слову, неплохо против них играем. Давайте проанализируем. С «Фенербахче» добавили три минуты, а нам забили на 96. В Манчестере – рикошет и Ибрагимович забивает гол. Не помню, чтоб «Фейеноорд» создал 100% голевой момент. Тем не менее, они забили после нашей ошибки. Все равно мы на правильном пути. Где-то еще не хватает уверенности".

Говоря о том, что команда проиграла борьбы корпус в корпус, тренер отметил: "Средний рост команды у них 187 сантиметров, а у нас, наверное, 178. Не могу сказать, что уступили им в борьбе. Мы не уступили ни в одном стандарте. Мне импонируют команды, которые играют жестко и при этом в мяч. Грубости я не увидел. Увидел настоящую мужскую борьбу".

А говоря о стнадартах в исполнении своей команды, отметил: "Смысл подавать в штрафную, когда у них такие высокие футболисты? Если не изменяет память, то самый низкий футболист у «Фейеноорда» Вильена, у которого рост 178 сантиметров. Все остальные за метр восемьдесят. Нужно было разыгрывать угловые. В первом тайме был полумомент, после которого можно было забить, во втором тоже. Но это полумоменты, не более того. У «Фейеноорда» я не увидел моментов, чтоб Шевченко серьезно выручил команду. Игра ничейная, но побеждает сильнейший, с чем я и поздравляю соперника".

Как сообщал УНИАН, накануне "Заря" проиграла в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы голландскому "Фейеноорду" из Роттердама со счетом 0:1.