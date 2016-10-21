Тренер "Шахтера" Фонсека про матч с "Гентом": "С тактической стороны мы были идеальны"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции отметил игру своих подопечных и в обороне, и в атаке, сообщает официальный сайт горняков.

"Отличный поединок и наша победа. Встречались с сильной командой, которая на выходных со счетом 3:0 обыграла лидера чемпионата Бельгии. Считаю, что с тактической стороны мы сегодня были практически идеальны. Провели хороший матч. Нам очень помог первый гол. Старались отбирать мяч в самом начале атак «Гента», и у нас это получалось. После первого гола перед нами открылось больше пространства, которое мы могли использовать и забивать дальше. Думаю, ключом к победе сегодня было то, как наша команда показывала себя в обороне – мы делали это хорошо", - начал Фонсека.

Говоря о состоянии Виктора Коваленко, которого в первом тайме заменил Дентиньо, тренер заметил: "Еще рано что-то говорить. Матч только закончился, поэтому у нас еще нет конкретной информации по его состоянию. Завтра проведем определенные тесты и сможем ответить на этот вопрос".

Говоря о том, что в день игры был день рождения главного арбитра Фонсека удивился: "Если честно, я даже не знал об этом. Но раз так, пользуясь случаем, могу от имени «Шахтера» поздравить его с днем рождения. И не только. Иногда после матча мы говорим только о наших командах, но также важно вспоминать и судейство. Сегодня оно было на высоком уровне, с чем я арбитра тоже поздравляю".

Говоря же о предстоящей ответной игре с «Гентом» на его поле и о том, не расслабит ли футболистов такой результат первого матча, Фонсека заметил: Они просто не могут расслабляться. Понятно, что сейчас нужно забывать сегодняшний матч. У нас впереди очень сложный поединок чемпионата – нужно сфокусироваться только на нем. Я ни в коем случае не позволю футболистам каким-то образом расслабиться".

А говоря о том, что схема соперника с тремя защитниками в этом матче не принесла горнякам трудностей, тренер заметил: "Продолжу говорить то же, что и перед поединком. Она другая. Мы к ней не совсем привыкли. Но могу сказать точно: у тренера «Гента» эта тактическая схема выработана очень хорошо. Просто сегодня, возможно, мы лучше изучили соперника, потому смогли добыть такую победу. Однако я по-прежнему считаю, что эта схема сложная. Отличие не только в трех защитниках. Это действует на всю игру, влияет на атакующие процессы команды и динамику. Так что не будем об этом слишком много говорить".

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" обыграл бельгийский "Гент" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:0. Горняки одержали третью победу в трех матчах, набрали максимально возможное количество очков - 9, практически гарантировав себе место в весенней части еврокубка - 1/16 финала плей-офф.