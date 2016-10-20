"Заря" проиграла голландскому "Фейеноорду" в матче Лиги Европы

В Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Фейеноорд" принмиал на своем поле луганскую "Зарю" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Луганская команда весьма достойно смотрелась на фоне сильнейшей команды Нидерландов, но, не смогла удержать хотя бы ничью, пропустив гол на 55-й минуте. Гол забил Николай Йоргенсен. В этом эпизоде Сиваков потерял мяч у линии штрафной справа, Башачикоглу тут же отпасовал в центр штрафной - Йоргенсен в касание пробил очень сильно и точно.

До этого эпизода и в концовке матча луганчане имели ряд голевых моментов, но использовать их не смогли. Вместе с тем, игроки "Зари" не позволили и сопернику увеличить счет.

Таким образом, "Заря" осталась с 1 очком на последнем месте Группы А, уступая "Манчестер Юнайтед" - 6, "Фейеноорду" - 6 и "Бешикташу" - 4.