"Шахтер" разгромил бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы

Во Львове завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал бельгийский "Гент" и обыграл соперника с крупным счетом.

Матч завершился победой "горняков" 5:0.

Дончане имели преимущество с самого начала игры и уже на 12-й минуте воплотили его в гол. Счет открыл Виктор Коваленко. А на 30-й минуте Факундо Феррейра во второй раз поразил ворота гостей, оформив вполне комфортное преимущество хозяев поля в два гола.

Впрочем, останавливаться горняки не собирались и в самом начале второго тайма увеличили его до крупного. На 46-й минуте отличился Бернард. А в оставшиеся минуты матча Тайсон (74) забил четвертый гол и Максим Малышев (85) - пятый.

Таким образом, "Шахтер" одержал третью победу подряд в Группе Н, набрав 9 очков и фактически обеспечив себе выход в весенний плей-офф, 1/16 финала турнира.