Коноплянка забил первый гол в составе немецкого "Шальке"

Украинский легионер немецкого футбольного клуба "Шальке-04" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка забил первый гол за свою новую команду.

Коноплянка отличился в гостевом матче Лиги Европы против российского "Краснодара".

Украинец открыл счет в матче на 10-й минуте, когда он замкнул атаку немецкой команды красивым ударом. Этот гол стал единственным в матче.

Коноплянка перешел в "Шальке" в летнее трансферное окно из испанской "Севильи" в 2016-м году. В "Севилье" он провел сезон 2015/16. До 2015-го года он выступал за днепропетровский "Днепр".