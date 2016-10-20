Президент УЕФА подтвердил свой визит в Украину в середине ноября

В адрес Федерации футбола Украины поступило официальное письмо-подтверждение от УЕФА относительно посещения Киева и Одессы 11-12 ноября 2016 года, сообщает пресс-служба ФФУ.

Кроме главы союза, в состав официальной делегации УЕФА войдут генеральный секретарь Теодор Теодоридис, глава департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович и председатель службы президента Лука Зайц.

Кроме ознакомления с деятельностью ФФУ и с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 запланирован ряд других мероприятий. В частности, почетные гости посетят квалификационный матч чемпионата мира 2018 года Украина – Финляндия в Одессе.

Как сообщал УНИАН, накануне глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил на своей странице в Facebook, что новоизбранный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин в ноябре планирует посетить с официальным визитом Украину.