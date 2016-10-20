Букмекеры не верят в успех луганской "Зари" в матче с "Фейеноордом"

Букмекеры считают луганскую "Зарю" аутсайдером в сегодняшнем матче Лиги Европы против голландского "Фейеноорда". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

На победу команды из Роттердама можно поставить с коэффициентами до 1,7, в то время как шансы на выигрыш "Зари" оцениваются до 5,8. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 4,05.

Читайте такжеГендиректору луганской "Зари" не понравилось в "загнивающем" МанчестереМатч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Фейеноордом" и "Зарей" состоится сегодня, 20 октября, на стадионе "Де Куйп".

Начало встречи - 22:05. Прямая трансляция - на телеканале "Футбол 2".

Напомним, "Фейеноорд" в первых двух матчах набрал три очка, победив "Манчестер Юнайтед" и проиграв "Фенербахче". На счету "Зари" одно очко, добытое в матче с "Фенербачхе".