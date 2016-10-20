Болельщики "Динамо" установили антирекорд посещаемости в Лиге чемпионов

Матч "Динамо" против лиссабонской "Бенфики" посетил 25 991 болельщик. Это худший показатель для киевской команды за последние девять лет, сообщает Tribuna.ua.

Последний раз "Динамо" собирало так мало болельщиков в матче Лиги чемпионов на "Олимпийском" 27 ноября 2007 года, когда принимало римскую "Рому" и проиграло 1:4. Тот поединок посетили 18 тысяч человек, а тот сезон в ЛЧ "Динамо" завершило с шестью поражениями в шести матчах.

Также отметим, что на первый домашний матч "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов против "Наполи" пришло 35 137 болельщиков.

Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Команда Сергея Реброва, набрав одно очко в трех матчах, находится на последнем месте в своей группе.