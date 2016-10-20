Болельщики "Динамо" установили антирекорд посещаемости в Лиге чемпионов
На матче с португальской "Бенфикой" стадион не заполнился даже на половину.
Матч "Динамо" против лиссабонской "Бенфики" посетил 25 991 болельщик. Это худший показатель для киевской команды за последние девять лет, сообщает Tribuna.ua.
Последний раз "Динамо" собирало так мало болельщиков в матче Лиги чемпионов на "Олимпийском" 27 ноября 2007 года, когда принимало римскую "Рому" и проиграло 1:4. Тот поединок посетили 18 тысяч человек, а тот сезон в ЛЧ "Динамо" завершило с шестью поражениями в шести матчах.
Также отметим, что на первый домашний матч "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов против "Наполи" пришло 35 137 болельщиков.
Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов со счетом 0:2. Команда Сергея Реброва, набрав одно очко в трех матчах, находится на последнем месте в своей группе.