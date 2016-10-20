"Шахтер" является явным фаворитом матча с "Гентом" по версии букмекеров
11:37, 20 октября 2016Футбол
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Сегодня "горняки" проведут свой третий матч в групповом турнире Лиги Европы.
"Шахтер" считается фаворитом в матче с "Гентом" / ФК "Шахтер"
Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом в сегодняшнем матче против бельгийского "Гента". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.
На победу "горняков можно поставить с коэффициентами до 1,48, в то время как шансы на выигрыш гостей оцениваются до 8,20. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 4,84.
Напомним, игра 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Шахтером" и "Гентом" состоится сегодня, 20 октября, на "Арене Львов". Начало встречи - 20:00.
"Шахтер", победив в матчах против "Коньяспора" и "Браги", является лидером группы. "Гент" в поединках с этими же соперниками набрал четыре очка.
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