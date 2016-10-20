Ярмоленко: Мне стыдно за то, что не использовал шансы забить "Бенфике"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что ему стыдно за то, что он не реализовал два верных голевых момента во втором тайме матча Лиги чемпионов против "Бенфики". Слова футболиста приводит 1927.kiev.ua.

"Конечно, быстрый пропущенный гол повлиял на конечный результат. Начинать с 0:1 всегда трудно, но нужно реализовывать свои моменты. В частности, я говорю о себе, потому что не реализовал два стопроцентных момента. Лично мне очень стыдно за то, что не использовал свои шансы", — сказал капитан киевлян.

"Второй тайм уже играли по счету, проигрывали. Играли дома, пытались создавать моменты, поэтому во второй половине выглядели лучше. Но это Лига чемпионов. Мне кажется, разница между чемпионатом Украины и еврокубками очень велика, ведь скорость мышления гораздо выше".

"Во втором тайме мы уже приспособились к "Бенфике" и действовали лучше. До перерыва было видно, что не успевали. В чемпионате Украины ты принимаешь мяч и можешь сделать 2-3 касания, а здесь это не проходит, 2-3 соперника сразу накрывают. Считаю, что нам нужно проводить больше таких игр, чтобы выходить на более качественный уровень".

"Выводы нужно делать не сразу после игры. Нужно сесть и проанализировать ее. Были ошибки, но были и положительные моменты. Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, потому что в таком турнире их не бывает много. Нужно выжимать максимум".

"Мы поддерживаем друг друга. Когда выигрываешь, все довольны, а когда нет результата, как сейчас, то нет и настроения. С такой ситуации можно выйти только если мы будем стоять друг за друга".

"Думаю, что нам не удавалось отобрать владение мячом у Бенфики. Сложно играть в чемпионате, а затем — в Лиге чемпионов, поскольку разница между этими турнирами очень велика. Если в чемпионате Украины дают на 3-4 секунды больше времени, чтобы подумать, то сегодня в первом тайме было заметно, что мы не успеваем быстро распоряжаться мячом. Приспособились к этому лишь во втором тайме. Конечно, нам не хватает игр, которые проходят на высокой скорости", — считает футболист.

Напомним, киевское "Динамо" вчера проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов со счетом 0:2.