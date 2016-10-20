Фоторепортаж: как "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов

В Киеве на НСК "Олимпийский" 19 октября прошел матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" из Лиссабона.

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