Фоторепортаж: как "Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов
10:13, 20 октября 2016Футбол
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В Киеве на НСК "Олимпийский" 19 октября прошел матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" из Лиссабона.
Ворота лиссабонцев остались сухими / Фото УНИАН
Матч завершился со счетом 0:2.
Киевляне проиграли важнейший домашний матч и с 1 очком остались аутсайдерами Группы В. У "Бенфики" 4 очка, турецкого "Бешикташа" - 5, итальянского "Наполи" - 6.
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