Ребров после матча против "Бенфики": От футболистов, потерявших мотивацию, нужно избавляться

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров после матча Лиги чемпионов против "Бенфики" заявил, что клубу нужно избавляться от игроков, которые потеряли мотивацию. Об этом сообщает Sport Arena.

"Мы знали, что будет тяжелая игра. Мы допустили ошибки, не реализовали свои моменты. Я поблагодарил ребят. Создали, не забили, пропустили. Но будем стараться, будем бороться. Есть еще три матча в Лиге чемпионов", — сказал Ребров на пресс-конференции.

"Также, как и с "Наполи" (1:2), когда пропустили, мы старались, пытались создавать, но сейчас я не готов вам дать полноценный анализ. Я видел, что у ребят была мотивация играть, идти вперед, но нежелания не было. Да, в конце подустали, но все равно создавали моменты", - добавил тренер.

В текущем сезоне "Динамо" плохо выступает не только в Лиге чемпионов, но и на внутренней арене. После 11-ти туров УПЛ киевляне идут на втором месте, отставая от лидирующего Шахтера на шесть очков. Сергей Ребров видит проблему в отсутсвии мотивации у многих игроков.

"Есть футболисты, которые потеряли мотивацию играть в Динамо. Должна быть мотивация, чтобы выходить и тренироваться каждый день. И от тех, кто потерял мотивацию, нужно избавляться, несмотря на долгосрочные контракты. И президент со мной согласен", - подчеркнул специалист.

Ребров также прокомментировал отсутствие в команде из-за травмы основного полузащитника команды Дениса Гармаша, а также напомнил, что Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, вышедшие на замену, лишь недавно оправились после повреждений.

"Я очень надеюсь, что у нас будут ресурсы на оставшиеся три матча турнира. Сейчас выпал ряд игроков. Но это — уровень Лиги чемпионов. Необходимо настраиваться на соперников, необходимо бороться. Все понимают, какая тут цена ошибки", - заявил тренер "Динамо".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло в домашнем матче Лиги чемпионов "Бенфике" со счетом 0:2.