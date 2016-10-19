Лига чемпионов. Месси и "Барселона" унизили "Манчестер Сити", "Наполи" неожиданно проиграл "Бешикташу" (результаты матчей)

Сегодня в самом престижном клубном турнире Европы завершились матчи 3-го тура группового этапа.

Группа А: Арсенал (Англия) - Лудогорец (Болгария) - 6:0 (2:0) Голы: Санчес (12), Уолкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озил (56, 83, 87). ПСЖ (Франция) - Базель (Швейцария) - 3:0 (1:0) Гол: Ди Мария (40), Моура (62), Кавани (90, с пенальти). Положение команд: 1. ПСЖ - 7; 2. Арсенал - 7; 3. Лудогорец - 1; 4. Базель - 1. Группа В: Динамо (Украина) - Бенфика (Португалия) - 0:2 (0:1) Гол: Сальвио (9, с пенальти), Серви (55). Наполи (Италия) - Бешикташ (Турция) - 1:2 (1:2) Голы: Мертенс (30), Габбьядини (69) - Адриано (13), Абубакар (38, 86). Положение команд: 1. Наполи - 6; 2. Бешикташ - 5; 3. Бенфика - 4. 4. Динамо - 1; Группа С: Барселона (Испания) - Манчестер Сити (Англия) - 4:0 (1:0) Гол: Месси (17, 61, 69), Неймар (89, с пенальти). Селтик (Шотландия) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 0:2 (0:0) Голы: Штиндль (57), Хан (77). Положение команд: 1. Барселона - 9; 2. Манчестер Сити - 4; 3. Боруссия - 3. 4. Селтик - 1; Группа D: Бавария (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 4:1 (2:1) Голы: Мюллер (13), Киммих (21), Левандовски (59), Роббен (84) - Нарсинг (41). Ростов (Россия) - Атлетико (Испания) - 0:1 (0:0) Гол: Карраско (62). Положение команд: 1. Атлетико - 9; 2. Бавария - 6; 3. ПСВ - 1; 4. Ростов - 1.

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