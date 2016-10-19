Лига чемпионов. Месси и "Барселона" унизили "Манчестер Сити", "Наполи" неожиданно проиграл "Бешикташу" (результаты матчей)

23:53, 19 октября 2016
Футбол
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Сегодня в самом престижном клубном турнире Европы завершились матчи 3-го тура группового этапа.

Лионель Месси / Reuters

Группа А:

Арсенал (Англия) - Лудогорец (Болгария) - 6:0 (2:0)

Голы: Санчес (12), Уолкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озил (56, 83, 87).

ПСЖ (Франция) - Базель (Швейцария) - 3:0 (1:0)

Гол: Ди Мария (40), Моура (62), Кавани (90, с пенальти).

Положение команд:

1. ПСЖ - 7;

2. Арсенал - 7;

3. Лудогорец - 1;

4. Базель - 1.

Группа В:

Динамо (Украина) - Бенфика (Португалия) - 0:2 (0:1)

Гол: Сальвио (9, с пенальти), Серви (55).

Наполи (Италия) - Бешикташ (Турция) - 1:2 (1:2)

Голы: Мертенс (30), Габбьядини (69) - Адриано (13), Абубакар (38, 86).

Положение команд:

1. Наполи - 6;

2. Бешикташ - 5;

3. Бенфика - 4.

4. Динамо - 1;

Группа С:

Барселона (Испания) - Манчестер Сити (Англия) - 4:0 (1:0)

Гол: Месси (17, 61, 69), Неймар (89, с пенальти).

Селтик (Шотландия) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 0:2 (0:0)

Голы: Штиндль (57), Хан (77).

Положение команд:

1. Барселона - 9;

2. Манчестер Сити - 4;

3. Боруссия - 3.

4. Селтик - 1;

Группа D:

Бавария (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 4:1 (2:1)

Голы: Мюллер (13), Киммих (21), Левандовски (59), Роббен (84) - Нарсинг (41).

Ростов (Россия) - Атлетико (Испания) - 0:1 (0:0)

Гол: Карраско (62).

Положение команд:

1. Атлетико - 9;

2. Бавария - 6;

3. ПСВ - 1;

4. Ростов - 1. 

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