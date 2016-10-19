Лига чемпионов. Месси и "Барселона" унизили "Манчестер Сити", "Наполи" неожиданно проиграл "Бешикташу" (результаты матчей)
Сегодня в самом престижном клубном турнире Европы завершились матчи 3-го тура группового этапа.
Группа А:
Арсенал (Англия) - Лудогорец (Болгария) - 6:0 (2:0)
Голы: Санчес (12), Уолкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озил (56, 83, 87).
ПСЖ (Франция) - Базель (Швейцария) - 3:0 (1:0)
Гол: Ди Мария (40), Моура (62), Кавани (90, с пенальти).
Положение команд:
1. ПСЖ - 7;
2. Арсенал - 7;
3. Лудогорец - 1;
4. Базель - 1.
Группа В:
Динамо (Украина) - Бенфика (Португалия) - 0:2 (0:1)
Гол: Сальвио (9, с пенальти), Серви (55).
Наполи (Италия) - Бешикташ (Турция) - 1:2 (1:2)
Голы: Мертенс (30), Габбьядини (69) - Адриано (13), Абубакар (38, 86).
Положение команд:
1. Наполи - 6;
2. Бешикташ - 5;
3. Бенфика - 4.
4. Динамо - 1;
Группа С:
Барселона (Испания) - Манчестер Сити (Англия) - 4:0 (1:0)
Гол: Месси (17, 61, 69), Неймар (89, с пенальти).
Селтик (Шотландия) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 0:2 (0:0)
Голы: Штиндль (57), Хан (77).
Положение команд:
1. Барселона - 9;
2. Манчестер Сити - 4;
3. Боруссия - 3.
4. Селтик - 1;
Группа D:
Бавария (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 4:1 (2:1)
Голы: Мюллер (13), Киммих (21), Левандовски (59), Роббен (84) - Нарсинг (41).
Ростов (Россия) - Атлетико (Испания) - 0:1 (0:0)
Гол: Карраско (62).
Положение команд:
1. Атлетико - 9;
2. Бавария - 6;
3. ПСВ - 1;
4. Ростов - 1.