Киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в матче Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" из Лиссабона.

Матч завершился со счетом 0:2.

Португальцы активно начали матч, резко взвинтив темп уже на первых минутах и быстро заработали пенальти. Антунеш в штрафной "Динамо" задел Гуэдеша и арбитр указал на 11-метровую отметку. Эдуардо Сальвио уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. В дальнейшем киевляне мало в чем уступали сопернику, создали ряд неплохих моментов, но забить собственный гол так и не сумели.

Второй гол португальцы забили в начале уже второго тайма. На 55-й минуте Франко Серви после своего же удара подхватил мяч у 11-метровой отметки и отправил его в дальний угол в противоход Рудько. Киевляне и во втором тайме создали ряд опасных моментов, но как только соперник ускорял темп, игра сразу же менялась в пользу "Бенфики".

В параллельном матче итальянский "Наполи" проиграл на своем поле турецкому "Бешикташу" со счетом 2:3.

Таким образом, киевляне проиграли важнейший домашний матч и с 1 очком остались аутсайдерами Группы В. У "Бенфики" 4 балла, турецкого "Бешикташа" - 5, итальянского "Наполи" - 6.