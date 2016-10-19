Самолет с футболистами "Фенербахче" совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами
Лайнер благополучно приземлился в Будапеште.
Самолет, на борту которого находилась турецкая футбольная команда "Фенербахче", совершил экстренную посадку в Будапеште из-за столкновения с птицами, сообщается в Twitter команды из Стамбула.
После столкновения с птицами лопнуло лобовое стекло лайнера, в результате чего и было принято решение совершить аварийную посадку. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.
Игроки и персонал турецкого клуба летели из Стамбула в Манчестер на матч Лиги Европы УЕФА "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед", который запланирован на четверг, 20 октября.
Обе команды являются соперниками луганской "Зари" по групповому этапу соревнований.
Луганская команда, в свою очередь, завтра проводит выездной матч с голландским "Фейеноордом" в Роттердаме.
Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok. pic.twitter.com/tYhUWp2omJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 октября 2016 г.