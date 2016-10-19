Самолет с футболистами "Фенербахче" совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами

17:05, 19 октября 2016
Футбол
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Лайнер благополучно приземлился в Будапеште.

twitter.com/Fenerbahce

Самолет, на борту которого находилась турецкая футбольная команда "Фенербахче", совершил экстренную посадку в Будапеште из-за столкновения с птицами, сообщается в Twitter команды из Стамбула. 

После столкновения с птицами лопнуло лобовое стекло лайнера, в результате чего и было принято решение совершить аварийную посадку. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал.

Игроки и персонал турецкого клуба летели из Стамбула в Манчестер на матч Лиги Европы УЕФА "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед", который запланирован на четверг, 20 октября.

Обе команды являются соперниками луганской "Зари" по групповому этапу соревнований.

Луганская команда, в свою очередь, завтра проводит выездной матч с голландским "Фейеноордом" в Роттердаме.

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