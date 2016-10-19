"Динамо" обыграло "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское "Динамо" обыграло португальскую "Бенфику" из Лиссабона, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1.

В матче лидеров Группы В (у обеих команд до игры было по 4 очка и они делили 1-2 место) киевляне имели заметное преимущество, которое воплотили в гол в середине первого тайма. На 20-й минуте быстрая, широкая атака "Динамо" с использованием флангов приводит к тому, что Дениса Янакова вывели на удар и он с угла вратарской пробил точно в угол ворот под дальнюю штангу, 1:0.

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После перерыва киевляне продолжали контролировать ход игры, а в начале тайма удвоили свой перевес. На 56-й минуте Тымчик ворвался в штрафную и отдал пас вдоль линии штрафной. Набежавший Сергей Булеца принял мяч и с лёта вколотил в левый от себя угол - 2:0.

В оставшееся время киевляне удержали перевес в счете. Лишь на 93-й минуте Джу сократил преимущество "Динамо" до минимума, но на большее у "Бенфики" просто не хватило времени, 2:1.

Таким образом, "Динамо" стало единоличным лидером группы, набрав 7 очков и оставив "Бенфику" с 4 баллами на 2-м месте. Другой матч Группы В "Наполи" (Италия) - "Бешикташ" (Турция) состоится сегодня позже. Результат игры не повлияет на лидерство киевлян в турнирной таблице.