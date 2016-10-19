Матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2"

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между киевском "Динамо" и португальской "Бенфикой" будет показан на телеканах "Украина" и "Футбол 2".

Начало трансляции на общедоступном канале "Украина" запланировано на 21.30, за 15 минут до начала матча.

Специализированный телеканал "Футбол 2" будет предварять трансляцию включением из студии в рамках проекта "Ночь Лиги чемпионов", которое начнется в 20.55.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45.