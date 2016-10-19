Матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика" покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2"
15:28, 19 октября 2016Футбол
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Сегодня в Киеве состоится матч 3-го тура главного еврокубка.
Матч "Динамо" - "Бенфика" покажут на двух телеканалах / fcdynamo.kiev.ua
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между киевском "Динамо" и португальской "Бенфикой" будет показан на телеканах "Украина" и "Футбол 2".
Начало трансляции на общедоступном канале "Украина" запланировано на 21.30, за 15 минут до начала матча.
Специализированный телеканал "Футбол 2" будет предварять трансляцию включением из студии в рамках проекта "Ночь Лиги чемпионов", которое начнется в 20.55.
Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Бенфика" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 21.45.
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