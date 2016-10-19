Новый президент УЕФА собирается прилететь на матч Украина - Финляндия

Новоизбранный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин в ноябре планирует посетить с официальным визитом Украину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Президент УЕФА Александер Чеферин один из первых своих визитов совершит в Украину. Что он мне официально подтвердил на недавней встрече в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Господин Чеферин приедет 11 ноября в Киев, а на следующий день посетит отборочный матч Украина – Финляндия в Одессе, куда официально возвращается международный футбол с участием сборных команд", - написал Павелко.

Читайте такжеТоварищеский матч футбольных сборных Украина - Сербия пройдет в Харькове - президент ФФУОн также добавил, что в ближайшее время намерен добиться от УЕФА разрешения на проведения официальных международных матчей всех уровней в Харькове.

"То, что удалось сделать с Одессой, в ближайшее время повторим и с Харьковом. Решение о товарищеской игре [Украина - Сербия] уже утверждено. Вскоре вернем этому городу право принимать официальные международные матчи всех уровней", – добавил президент ФФУ.

Напомним, Александер Чеферин был избран президентом УЕФА 14 сентября. Ранее он занимал должность президента Федерации футбола Словении.