Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в матче с "Бенфикой"

Букмекеры считают киевское "Динамо" фаворитом в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом свидетельствуют котировки в различных букмекерских конторах мира.

Читайте такжеЯрмоленко: Если хотим выйти из группы, нужно завтра побеждать "Бенфику"На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентами до 2,6, в то время как шансы на выигрыш "Бенфики" оцениваются до 3,12.

На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 3,26.

Напомним, матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой" состоится сегодня, 19 октября, на киевском НСК "Олимпийский".

После двух матчей турнира в активе обеих команд по одному очку в турнирной таблице.