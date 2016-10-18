Лига чемпионов. Победы "Реала", "Ювентуса" и "Лестера", ЦСКА упустил победу над "Монако" (результаты матчей)

23:59, 18 октября 2016
Футбол
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Сегодня состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лукаш Васкес из

Группа E:

Байер (Германия) - Тоттенхэм (Англия) - 0:0 (0:0)

ЦСКА (Россия) - Монако (Франция) - 1:1 (1:0)

Голы: Траоре (34) - Бернарду Силва (87).

Положение команд:

1. Монако - 5;

2. Тоттенхэм - 4;

3. Байер - 3;

4. ЦСКА - 2.

Группа F:

Реал (Испания) - Легия (Польша) - 5:1 (3:1)

Голы: Бэйл (16), Йодловиц (20, в свои ворота), Асенсио (37), Васкес (68), Мората (85) - Радович (22).

Спортинг (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 1:2 (0:2)

Голы: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43).

Положение команд:

1. Боруссия - 7;

2. Реал - 7;

3. Спортинг - 3;

4. Легия - 0.

Группа G:

Брюгге (Бельгия) - Порту (Португалия) - 1:2 (1:0)

Голы: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Силва (90, с пенальти).

Лестер (Англия) - Копенгаген (Дания) - 1:0 (1:0)

Гол: Марез (40).

Положение команд:

1. Лестер - 9;

2. Копенгаген - 4;

3. Порту - 4;

4. Брюгге - 0.

Группа H:

Динамо Загреб (Хорватия) - Севилья (Испания) - 0:1 (0:1)

Гол: Насри (37).

Лион (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:1 (0:0)

Гол: Куардадо (76).

Положение команд:

1. Ювентус - 7;

2. Севилья - 7;

3. Лион - 3;

4. Динамо - 0.

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