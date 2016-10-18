Лига чемпионов. Победы "Реала", "Ювентуса" и "Лестера", ЦСКА упустил победу над "Монако" (результаты матчей)

Сегодня состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Группа E: Байер (Германия) - Тоттенхэм (Англия) - 0:0 (0:0) ЦСКА (Россия) - Монако (Франция) - 1:1 (1:0) Голы: Траоре (34) - Бернарду Силва (87). Положение команд: 1. Монако - 5; 2. Тоттенхэм - 4; 3. Байер - 3; 4. ЦСКА - 2. Группа F: Реал (Испания) - Легия (Польша) - 5:1 (3:1) Голы: Бэйл (16), Йодловиц (20, в свои ворота), Асенсио (37), Васкес (68), Мората (85) - Радович (22). Спортинг (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 1:2 (0:2) Голы: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43). Положение команд: 1. Боруссия - 7; 2. Реал - 7; 3. Спортинг - 3; 4. Легия - 0. Группа G: Брюгге (Бельгия) - Порту (Португалия) - 1:2 (1:0) Голы: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Силва (90, с пенальти). Лестер (Англия) - Копенгаген (Дания) - 1:0 (1:0) Гол: Марез (40). Положение команд: 1. Лестер - 9; 2. Копенгаген - 4; 3. Порту - 4; 4. Брюгге - 0. Группа H: Динамо Загреб (Хорватия) - Севилья (Испания) - 0:1 (0:1) Гол: Насри (37). Лион (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:1 (0:0) Гол: Куардадо (76). Положение команд: 1. Ювентус - 7; 2. Севилья - 7; 3. Лион - 3; 4. Динамо - 0.

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