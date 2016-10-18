Лига чемпионов. Победы "Реала", "Ювентуса" и "Лестера", ЦСКА упустил победу над "Монако" (результаты матчей)
Сегодня состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Группа E:
Байер (Германия) - Тоттенхэм (Англия) - 0:0 (0:0)
ЦСКА (Россия) - Монако (Франция) - 1:1 (1:0)
Голы: Траоре (34) - Бернарду Силва (87).
Положение команд:
1. Монако - 5;
2. Тоттенхэм - 4;
3. Байер - 3;
4. ЦСКА - 2.
Группа F:
Реал (Испания) - Легия (Польша) - 5:1 (3:1)
Голы: Бэйл (16), Йодловиц (20, в свои ворота), Асенсио (37), Васкес (68), Мората (85) - Радович (22).
Спортинг (Португалия) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 1:2 (0:2)
Голы: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43).
Положение команд:
1. Боруссия - 7;
2. Реал - 7;
3. Спортинг - 3;
4. Легия - 0.
Группа G:
Брюгге (Бельгия) - Порту (Португалия) - 1:2 (1:0)
Голы: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Силва (90, с пенальти).
Лестер (Англия) - Копенгаген (Дания) - 1:0 (1:0)
Гол: Марез (40).
Положение команд:
1. Лестер - 9;
2. Копенгаген - 4;
3. Порту - 4;
4. Брюгге - 0.
Группа H:
Динамо Загреб (Хорватия) - Севилья (Испания) - 0:1 (0:1)
Гол: Насри (37).
Лион (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:1 (0:0)
Гол: Куардадо (76).
Положение команд:
1. Ювентус - 7;
2. Севилья - 7;
3. Лион - 3;
4. Динамо - 0.