Цыганков и Коваленко признаны лучшими молодыми футболистами Украины в сентябре

Лучшим футболистом сентября в возрастной категории U-19 премии Золотой Талант 2016 года новым победителем эксперты назвали Виктора Цыганкова.

Представитель "Динамо" сменил форварда Дениса Баланюка из Днепра (август), а до этого первое место добывали Алексей Гуцуляк из Карпат (апрель, май) и Марьян Швед из Севильи (март).

Цыганков в сентябре был вне конкуренции, что и подтвердила статистика опроса — воспитанник винницкого футбола 115 раз был назван в тройках респондентов (из 126-ти возможных), причем 108 раз — под первым номером. Игрок сначала дебютировал в ЛЧ в игре с Наполи и стал самым юным футболистом Динамо в еврокубках за шесть последних сезонов. Затем забил гол в ворота Олимпика в УПЛ и занял 6-е место в рейтинге юных бомбардиров клуба в чемпионате Украины, уступив лишь Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Артему Милевскому, Андрею Ярмоленко и Артему Кравцу.

В категории U-21 в этом году победа неизменно достается Виктору Коваленко (Шахтер).

Но на этот раз его преимущество перед конкурентами не было слишком явным. Левый защитник национальной сборной Украины и Зари Эдуард Соболь отстал от победителя всего на 46 баллов. А если посмотреть по количеству попаданий в тройки респондентов, то счет и вовсе минимальный — 113:112.

Золотой талант - общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах).

В марте 2013 года был проведен первый ежемесячный опрос.