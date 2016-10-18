"Манчестер Юнайтед" признан мировым лидером по продаже игровых футболок

Английский "Манчестер Юнайтед" является лидером среди футбольных клубов по продаже игровых футболок. Об этом свидетельствуют исследование агентства PR Marketing, сообщает As.

В последние пять лет "МЮ" ежегодно продает в среднем 1,75 миллионов футболок. Возглавить рейтинг английской команде помогли летние приобретения "звездных" Златана Ибрахимовича и Поля Погба.

Кроме "МЮ", в пятерку лучших по продажам футболок входят мадридский "Реал" (1,65 миллиона), "Барселона" (1,278 миллиона), мюнхенская "Бавария" (1,2 миллиона) и лондонский "Челси" (899 тысяч).

Также отметим, что в Топ-20 по этому показателю входят шесть английских клубов, по три испанских, итальянских, немецких и французских, а также два клуба из чемпионата Турции.