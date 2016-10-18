Ребров перед матчем ЛЧ с "Бенфикой": После ничьей в Одессе у ребят есть желание реабилитироваться

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров провел предматчевую пресс-конференцию накануне игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Не знаю, что лучше перед такими ответственными матчами: чтоб команда накануне выиграла или сыграла вничью. После матча с «Зарей» я видел, как ребята хотели реабилитироваться. В некоторых играх они это доказали. После матча с «Черноморцем» ребята в раздевалке не понимали, почему так случилось. Мы попытались им это объяснить. Мы все вместе поговорили. После ничьей в Одессе у ребят есть желание реабилитироваться в глазах болельщиков и в своих глазах. Я думаю, что у нас есть команда, несмотря на то, что мы потеряли нескольких игроков. Те, кто сейчас в строю, горят желанием реабилитироваться", - отметил тренер.

Говоря о турнирной ситуации, Ребров заметил: "Сложно загадывать в таком турнире как ЛЧ, сколько очков нас устроит. Это турнир, где играют лучшие команды. «Бенфика» - лучшая команды Португалии. Несмотря на то, что у них сильно изменился состав, их структура игры не изменилась. Пришел новый тренер, но ничего не поменялось. Это сильная команда. Сейчас нужно готовиться и выходить, и играть в футбол".

Говоря о составе на предстоящий матч, Ребров заявил: "Гармаш точно не сыграет с «Бенфикой». Завтра он полетит в Барселону к врачу, который делал ему операцию. Все остальные тренируются. После сегодняшней тренировки мы решим, кто завтра выйдет в основном составе, а кто попадет в заявку".

А говоря о вратарях подчеркнул: "Вратарская позиция – это, прежде всего, уверенность. У нас сейчас четыре голкипера. Кто сильнее, тот и играет. Рудько своими последними играми доказал что достоин играть в основе. Шовковский – это тот человек, на которого можно положиться. Я уверен, что если он выйдет, то на сто процентов поможет нашей команде и команда будет уверенна в нем. Главное – уверенность. Рудько показал ее в последних играх и поэтому играл".

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" - "Бенфика" состоится 19 октября. Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45.