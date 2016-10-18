Возрожденная "Таврия" из Симферополя провела первый домашний матч в чемпионате Украины

В минувшее воскресенье, 16 октября, возрожденная симферопольская "Таврия" сыграла первый домашний матч в чемпионате Украины среди аматорских команд, сообщает официальный сайт клуба.

В рамках 8-го тура первенства "Таврия" на стадионе "Машиностроитель" в Бериславе проиграла МФК "Житомир" со счетом 0:1. На данный момент команда с одной победой в семи матчах находится на девятом месте в турнирной таблице своей группы.

Читайте такжеВ ФФУ создали Федерацию футбола КрымаОтметим, что клуб базируется в Железном порту. Футболисты живут в пансионате, а ежедневные тренировки проходят на стадионе в соседнем селе, иногда футболисты выходят и на площадку местной школы.

Состав команды был сформирован за считанные дни, чтобы успеть присоединиться к чемпионату. Следующая игра "Таврии" в Бериславе состоится 26 октября, где команда сыграет против первомайского "Квадро".