Оттолкнулись от дна: чем запомнился первый круг украинской Премьер-лиги

Матчи 11-го тура Премьер-лиги закрыли первый круг чемпионата Украины, формат которого минувшим летом претерпел серьезных изменений. Теперь в УПЛ играют всего 12 команд - после первых двух кругов чемпионата они будут разбиты на верхнюю и нижнюю шестерку, где продолжат отдельно, шестерка от шестерки, бороться за места в еврокубках и в нижней части турнирной таблицы.

Реформа была затеяна, прежде всего, для увеличения интриги в чемпионате и для роста зрительского интереса. О результатах нововведения говорить пока рано, но уже сейчас в лиге выделился явный фаворит чемпионата, а все участники досрочно поделились на две шестерки. Второй круг чемпионата все еще может обострить интригу в соревнованиях, а пока отметим ключевые события, произошедшие в нем с середины июля.

Шахтер: компромисс ради лидерства

Первая часть сезона для донецкого "Шахтера" в Премьер-лиге сложилась исключительно удачно - "горняки" находятся на первом месте турнирной таблицы, опережая "Динамо" сразу на шесть очков. После двух подряд сезонов без чемпионства фаны "горняков" должны быть довольны такими результатами, даже несмотря на слишком ранний вылет команды из Лиги чемпионов.

Важно, что в течение последних трех месяцев "Шахтер" смог адаптироваться к требованиям нового тренера Пауло Фонсеки, а Пауло Фонсека приспособился к команде. Самый тяжелый момент для "горняков" был в начале августа - они только-только сенсационно проиграли "Янг Бойз" в квалификации ЛЧ и выглядели деморализованными даже в матчах чемпионата. Фонсеке нужно отдать должное: в тот момент он не стал продолжать гнуть свою линию реформ, а пошел навстречу лидерам - в частности, в основу вернулись Александр Кучер и Ярослав Ракицкий, а позже к стартовому составу присоединился и Факундо Феррейра.

Поворотный момент для "Шахтера" наступил в матче с "Карпатами". Первый тайм "горняки" проиграли 0:2, но после перерыва донецкая команда включила скорость и забила в ворота львовян трижды. После такой волевой победы "здоровье" команды Фонсеки заметно улучшилось, в результате чего она сейчас и находится на твердой первой позиции, а также уверенно движется к плей-офф Лиги Европы.

Вынужденные перемены в "Динамо"

"С чего вы взяли, что мы в кризисе? Я не считаю, что мы в кризисе", - убеждал журналистов после поражения от луганской "Зари" Сергей Ребров. Главному тренеру "Динамо" в середине сентября было действительно непросто - его команда потерпела три поражений в четырех матчах, в том числе, от "Зари" и "Ворсклы". Тут же образовались слухи о возможной отставке Реброва - впервые с 2014 года, когда он занял свой пост. И хоть Игорь Суркис сразу же выразил доверие к наставнику, напряжение вокруг "Динамо" не спадало.

В те дни особенно часто вспоминались слова экс-ассистента Реброва Рауля Рианчо, который еще летом желал, чтобы "Динамо" продало несколько игроков основы, якобы утративших мотивацию после двух выигранных титулов чемпиона Украины. В сентябре и октябре о проблемах мотивации в команде повторялись и Ребров, и лидер команды Андрей Ярмоленко. Впрочем, позже наставнику "Динамо" удалось вывести команду из пике, а заодно открыть для широкой публики 26-летнего вратаря Артура Рудько и 18-летнего полузащитника Виктора Цыганкова, которые стали игроками основы команды. Киевляне даже удачно провели три матча - в Премьер-лиге победили "Олимпик" и "Зирку", а в Лиге чемпионов сыграли вничью с "Бешикташем".

Правда, на данный момент "Динамо" все равно не выглядит командой, которая может побороться за третье кряду чемпионство - для этого у киевлян не хватает глубины состава и просто индивидуально сильных исполнителей, которые "делают разницу" между грандом и середняком Премьер-лиги. Так что в следующих частях сезона Реброву нужно будет сосредоточиться на достойном выступлении в Лиге чемпионов и на обновлении команды за счет внутренних резервов. Ну и опускаться ниже второго места "Динамо", конечно, тоже крайне нежелательно.

"Заря" идет на первую медаль

У луганской "Зари", а точнее, у ее тренера Юрия Вернидуба есть одно важное умение - во время кадровых потерь находить резервы для того, чтобы делать команду лишь лучше. В минувшем сезоне "Заря" здорово выступала в чемпионате и играла в финале Кубка Украины, но во время межсезонья потеряла нескольких важных игроков - Филиппа Будковского, Вячеслава Танковского и Андрея Тотовицкого. Однако даже такие серьезные потери не повлияли на позиции "Зари" в чемпионате.

У команды Юрия Вернидуба теперь совсем нет солидной глубины состава - в каждом из матчей он может рассчитывать примерно на 16 футболистов. Тем не менее, даже в таких условиях "Заря" пытается сделать шаг вперед по сравнению с минувшим сезоном. В сентябре луганчане заслуженно победили на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" и по итогам круга поделили с действующими чемпионами второе место в турнирной таблице. Но главное событие прошедших трех месяцев, а может, и всего года произошло с "Зарей" в Лиге Европы - там скромная украинская команда очень достойно сыграла на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", проиграв 0:1. Тем не менее, даже отрицательный результат не помешал "Заре" влюбить в себя футбольную Украину.

Впрочем, дальше "Заре" будет сложнее. Вместе с насыщенным календарем на игроков будет надвигаться физическая усталость, а значит, потерь очков в чемпионате будет избежать трудно. Впрочем, луганчане все равно еще попробуют попортить нервы "Динамо", но даже если не получится, то украинская "бронза" должна стать хорошей наградой для "Зари" по итогам сезона. Во всяком случае, пока что не видно команды, которые хотя бы на бумаге способны отобрать у луганчан место в тройке лучших.

Исторический максимум "Александрии" и "Олимпика"

По итогам первого круга чемпионата в первую шестерку турнирной таблицы попали "Александрия", одесский "Черноморец" и донецкий "Олимпик". Все три команды вполне можно назвать тренерскими - Владимир Шаран, Александр Бабич и Роман Санжар уже не первый год работают с этими коллективами и сейчас добиваются своего карьерного максимума. А в случае с "Александрией" и "Олимпиком" это максимум еще и в истории клубов.

"Александрия" прыгнула выше головы еще в минувшем сезоне, благодаря чему летом 2016-го дебютировала в еврокубках. Матчи с хорватским "Хайдуком", правда, кроме опыта, команде Шарана ничего не принесли. Но в чемпионате александрийцы делают то, что хорошо научились еще в прошлом сезоне - за счет организованности брать максимум очков в матчах со всеми равными командами.

Причины успехов "Черноморца" и "Олимпика" схожи, но имеют свои особенности. Одесситы, к примеру, проиграли первые три матча чемпионата, но после этого сразу шесть встреч подряд не пропускали мячи в свои ворота. У "Олимпика", наоборот, акцент сделан на атаку, из-за чего команда пропустила в первом круге сразу 20 мячей - худший результат чемпионата. Вместе с тем, как показал матч против "Шахтера", при необходимости команда Санжара может держать ворота на замке даже в тяжелых условиях.

Не такой хороший "Днепр"

Главным ньюзмейкером старта сезона в Премьер-лиге стал "Днепр", который в первом туре чемпионата разгромил "Волынь" со счетом 5:0. Дело в том, что в течение летнего межсезонья днепровцы кардинально поменяли основной состав и сменили тренерский штаб - потому победа над лучанами выглядела так, как будто ее добывают вчерашние дублеры.

Молодых игроков в "Днепре" действительно хватало, а двое из них - форварды Денис Баланюк и Артем Довбик - даже получили дебютный вызов в сборную Украины. Однако когда восторженные крики вокруг команды Дмитрия Михайленко закончились, специалисты обратили внимание, что средний возраст основы "бело-синих" старше даже, чем у киевского "Динамо". Кроме того, когда соперники привыкли к "Днепру", а стартовый запал футболистов команды иссяк, она начала стремительно опускаться в турнирной таблице, проигрывая соперникам с разгромным счетом. Дошло до того, что фанаты стали обвинять игроков в недостаточной самоотдаче на футбольном поле. Вероятно, все-таки незаслуженно.

На данный момент подопечные Михайленко удерживают серию из пяти матчей без побед и занимают девятое место в турнирной таблице. "Днепр" оказался не таким плохим, каким его многие ожидали увидеть перед стартом сезона, но и не столь хорошим, каким он оказался в дебютной игре с "Волынью". Все-таки, эксперимент с радикальной сменой состава в сторону кардинального удешевления мало кому мгновенно идет на пользу.

Испанская реформа в Кропивницком

По количеству произошедших событий внутри клуба за прошедшие три месяца однозначное лидерство удерживает кропивницкая "Зирка". Накануне старта сезона руководство клуба, несмотря на финансовые возможности, почти не вносило изменения в состав команды, который только-только стал победителем Первой лиги. Лишь после увольнения главного тренера Сергея Лавриненко, на которого, как стало очевидно позже, "Зирка" изначально не очень-то и рассчитывала, клуб начал вести серьезную деятельность на рынке.

Президент "Зирки" Максим Березенко в интервью говорит о собственной философии, собственном видении развития клуба. Если эта философия действительно есть, то наверняка в ней есть испанский акцент. После неудачных переговоров с молодыми украинскими тренерами "Зирка" неожиданно назначила на пост наставника 29-летнего аргентинца Дарио Друди, который последние несколько лет провел в тренерском штабе испанского "Вильярреала".

Уже при аргентинце в Кропивницкий приехали испанские защитники Айтор и Экиса, а также костариканский форвард Джонатан Мойя. Особенно быстро освоился в новой команде Экиса - ранее он был важной частью "Атлетика" из Бильбао, а теперь стал капитаном украинской команды. С обновленной защитой "Зирка" начала меньше пропускать и наконец выигрывать - в семи матчах под руководством молодого тренера "красно-желтые" уже одержали три победы и забрались на восьмое место. Что дальше? Наверняка в клубе не откажутся уже в первом сезоне в УПЛ попасть в Топ-6 чемпионата, после чего побороться за еврокубки. Впрочем, далеко не факт, что желание "Зирки" совпадет с возможностями клуба.

Посещаемость: оттолкнулись от дна?

В минувших чемпионатах посещаемость Премьер-лиги падала год за годом. В сезоне 2012/13 она составляла 12 тысяч в среднем за игру, но за последующие три года снизилась больше, чем в два раза. В минувшем чемпионате на игру УПЛ приходили в среднем чуть более 5 тысяч человек.

В нынешнем сезоне лишь половина команд лиги могут похвастаться посещаемостью выше 5 тысяч зрителей, однако сдвиги в положительную сторону в этом направлении уже наметились. Во многом благодаря донецкому "Олимпику", который стал проводить домашние матчи в Сумах и собирать там приличную аудиторию. В частности, на игру донетчан против "Динамо" пришли почти 14 тысяч болельщиков - это третий результат сезона. Вдвойне важнее, что в течение матча они поддерживали именно "Олимпик".

Самым же посещаемым матчем круга оказалось всеукраинское дерби "Шахтер" - "Динамо", состоявшееся на стадионе "Металлист". Матч прошел в условиях близких к аншлагу и прекрасной атмосферой на трибунах, которая легко считывалась даже с экрана телевизора. Уже после игры гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в дальнейшем "горняки" будут стараться чаще проводить игры в Харькове, так что, возможно, спорткомплекс "Металлист" принял не последний в сезоне матч Премьер-лиги.