"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в чемпионате Англии

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не смогли выявить сильнейшего в последнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В течение встречи "Ливерпуль" больше владел мячем и создал самый опасный голевой момент в игре, когда на 72-й минуте Филиппе Коутиньо пробивал по воротам "МЮ" из-за пределов штрафной площади. Гостей в этом эпизоде спас вратарь Давид Де Хеа.

После матча обе команды остались на свои позициях. "Ливерпуль" набрал 17 очков, находится на четвертом месте и остает от лидирующих "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на два балла. В активе "Юнайтед", который расположился на седьмом месте, 14 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет дома с "Вест Бромвичем", а "Манчестер Юнайтед" - на выезде против "Челси".