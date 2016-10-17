ФФУ наказала "Динамо" за демонстрацию фанатами нацисткой символики

Три сектора НСК "Олимпийский" во время матча 13-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами" будут закрыты, сообщает Sport Arena.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) в связи с использованием фанатами "Динамо" нацистской и дискриминирующей символики (Кельтские кресты и т.д.).

Читайте такжеУльтрас "Днепра" раскритиковали футболистов после разгромного поражения (видео)Также, если проявления хулиганских действий повторятся, то фанатам чемпионов Украины могут запретить появляться на выездных матчах команды.

Помимо этого, за файеры и запрещенную символику клуб был оштрафован на неизвестную сумму.

Матч "Динамо" — "Карпаты" состоится в Киеве 29 октября.