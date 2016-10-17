Форвард "Динамо" стал лучшим бомбардиром первого круга Премьер-лиги

Бразильский нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром первого круга чемпионата украинской Премьер-лиги.

Форвард в 10 матчах УПЛ забил шесть голов, два из которых - с пенальти. Для достижения этого результата Мораесу хватило 704 минуты.

Второе место в рейтинге бомбардиров делят сразу пять человек, которые забили по четыре гола. Это Андрей Богданов ("Олимпик"), Дмитрий Хлебас ("Ворскла"), Александр Караваев ("Заря"), Юрий Коломоец ("Ворскла") и Густаво Бланко-Лещук ("Карпаты").

Напомним, после первого круга турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет донецкий "Шахтер", набравший 29 очков. За "горняками" следуют "Динамо" и луганская "Заря", на счету которых по 23 очка.