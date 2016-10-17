Фанаты миланского "Интера" устроили травлю лидера команды: "Ты не человек, а просто дерьмо"

У капитана миланского "Интера" аргентинца Мауро Икарди возник серьезный конфликт с ультрас клуба, которые требуют лишить его капитанской повязки, сообщает Sport Arena.

Это произошло после выхода автобиографической книги футболиста на прошлой неделе, в которой футболист нелестно отозвался о фанатах клуба, вспомнив события 2015 года. Описывая свои эмоции, Икарди написал, что "мог привезти в Италию сотню аргентинских уголовников, которые убили бы подобных фанатов".

Накануне вчерашнего матча чемпионата Италии против "Кальяри" ультрас устроили травлю аргентинского футболиста. В официальном заявлении они написали: "Мы считали его (Икарди) молодым, немного глупым, но хорошим парнем. Но оказалось, что этот человек не заслуживает носить капитанскую повязку. Это не для нас, он недостоин "Интера". Ты для нас больше не существуешь. Сними повязку, клоун".

Во время матча фанаты встретили Икарди гневными баннерами: "Ты – не капитан, не человек, а просто дерьмо", "100 голов и 100 трофеев не отменят того, что ты – говнюк". "Интер" дома проиграл "Кальяри" со счетом 1:2, а Икарди не забил пенальти – ультрас встретили его промах аплодисментами.

Позже фанаты добрались до дома Икарди, возле которого растянули баннер с надписью "Мы здесь. Когда твои аргентинские друзья приедут, не забудь сообщить нам. Или вновь поступишь как трус?".

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти стал на сторону фанатов: "Будем ли мы принимать меры? К сожалению, да. Мнение болельщиков чрезвычайно важно для нашего клуба, и мы должны прислушиваться к ним. Что касается капитанской повязки, то решение об этом мы примем позже".

23-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013-го года. На его счету 58 голов за "нерадзурри", а в сезоне 2014/2015 Мауро стал лучшим бомбардиром Серии А. В этом чемпионате в восьми матчах он забил шесть голов и сделал два ассиста. Летом форвард подписал с клубом новый пятилетний контракт.