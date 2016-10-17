Киевское "Динамо" надолго осталось без своего лидера в центре полузащиты

Центральный полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш получил на тренировке серьезную травму. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" сказал главный тренер команды Сергей Ребров.

"К сожалению, у Гармаша серьезная травма. Сколько ему понадобится времени на восстановление, неизвестно. Это старая травма, он уже делал операцию, и сейчас она его немного беспокоит. Денис не смог закончить тренировку", — сказал Ребров.

Читайте такжеВ матче "Динамо" - "Черноморец" травмированного Гармаша заменил 20-летний дебютантВ нынешнем сезоне 26-летний полузащитник является основным игроком "Динамо", он сыграл в 12 матчах команды во всех турнирах. На его счету три гола, в том числе, забитый мяч в ворота итальяского "Наполи" в матче Лиги чемпионов.

Напомним, следующий матч "Динамо" сыграет в среду, 19 октября, против португальской "Бенфики" в Лиге чемпионов. В чемпионате Украины ближайшим соперником киевлян станет ФК "Александрия" - гостевой матч с этой командой назначен на 23 октября.