Ярмоленко: Футболистам "Динамо" нужно пересмотреть свое отношение к работе (видео)

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после ничьей в матче Премьер-лиги с одесским "Черноморцем" (1:1) выразил обеспокоенность происходящим с командой. Об этом он сказал в интервью телеканалу "2+2".

"Наверное, результат матча "Олимпик" – "Шахтер" (1:1) повлиял на нас, ведь вышли на поле какие-то расслабленные. Я очень разочарован, поскольку была возможность приблизиться к "Шахтеру" и бороться за чемпионство. Но сыграли плохо в плане результата", - считает Ярмоленко.

"Нужно более бережно распоряжаться мячом и не допускать таких контратак. Сейчас все команды против нас так играют, обороняются и знают, что мы пропускаем контратаки. И в матче с "Черноморцем" пропустили очень много контратак. Нас об этом предупреждали, но что-то идет не так", - добавил футболист.

Ярмоленко также считает, что любая следующая потеря очков "Динамо" в чемпионате может перечеркнуть надежды команды защитить титул чемпиона Украины.

"Сейчас нужно садиться и спокойной думать, что не так. Это игра. Видел в раздевалке, как ребята сильно расстроены, поэтому нужно собраться и больше не допускать таких ошибок, если мы хотим побороться за чемпионство. Если нас устроит второе место, то можем спокойно себе играть, но "Динамо" – это не тот клуб, которого устроит второе место. Тем более еще есть "Заря".

Нам нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая следующая наша ошибка может поставить крест на шансах стать чемпионом. Нам еще повезло, что "Шахтер" тоже потерял очки", - подчеркнул Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, в 11-м туре Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с одесским "Черноморцем" и потеряло шанс сократить отставание в турнирной таблице от донецкого "Шахтера". На данный момент в активе "горняков" 29 очков, у "Динамо" и "Зари" - по 23 очка.