УПЛ. "Карпаты" не смогли обыграть "Днепр" в первом матче с новым тренером

Львовские "Карпаты" сыграли вничью с "Днепром" в матче 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в первой тайме игры. Густаво Бланко-Лещук на 29-й минуте замкнул подачу с фланга. В этом эпизоде не наилучшим образом сыграл 17-летний вратарь "Днепра" Лунин, опоздавший с реакцией на удар.

Гостям удалось отыграть через девять минут. Андерсон Пико вбросил мяч из аута в штрафную зону, Владимир Адамюк головой продлил подачу, а далее первым у мяча оказался Игорь Когут, опередивший вратарь и защитников "Карпат" - 1:1.

Таким образом, после матча "Днепр" с 10 очками находится на девятом месте, а "Карпаты", набрав 1 очко, занимают последнюю 12-ю позицию.

Карпаты — Днепр 1:1 (1:1)

Голы: Бланко-Лещук (29) — Когут (38).

К: Мысак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец, Завийский, Худобяк, Чачуа (Ярошенко, 67), Костевич (Вербный, 79), Чумак (Грисьо, 52), Бланко-Лещук.

Дн: Лунин, Адамюк, Чеберячко, Сваток, Влад, Кравченко, Когут (Ковпак, 72), Ротань, Близниченко, Андерсон Пико (Лунев, 89), Бохашвили (Баланюк, 68).

Предупреждения: Завийский - Ротань, Бохашвили.