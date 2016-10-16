УПЛ. "Зирка" завершила первый круг неожиданной победой над "Ворсклой"

Кропивницкая "Зирка" победила полтавскую "Ворсклу" в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0.

Оба гола во встрече были забиты во втором тайме. На 51-й минуте Алонсо Мойя удачно замкнул прострел с фланга, а на 78-й гол забил Роман Попов, который в соперничестве с защитником и вратарем "Ворсклы" протолкнул мяч в ворота.

Таким образом, теперь "Зирка" набрала 11 очков и этим показателем находится на 8-м месте в турнирной таблице, оставая на одно очко от "Ворсклы" и на шесть очков от Топ-6 команд чемпионата.

Зирка - Ворскла - 2:0 (0:0)

Голы Мойя (51), Попов (78)

З: Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула (Маткобожик, 90+1), Фернандес, Ковалев, Щедрый (Попов, 78), Ситало, Загальский (Фаворов, 65), Мойя.

В: Шуст, Симинин, Дитятьев, Пилявский, Пердута — Кравченко, Голодюк, Бартулович (Загорулько, 66), Хлебас (Кобахидзе, 38), Турсунов (Ребенок, 82), Коломоец.

Предупреждение: Перейра, Мойя, Попов – Бартулович, Дитятьев, Пердута, Голодюк.