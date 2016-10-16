УПЛ. "Александрия" победила "Сталь" и поднялась на четвертое место в чемпионате

"Александрия" победила каменскую "Сталь" в домашнем матче 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 55-й минуте после выхода один на один с вратарем Юрием Панькивым гол забил Сергей Старенький, а на 84-й минуте Кулиш удвоил преимущество своей команды, отправив мяч в ворота соперника с близкого расстояния.

Победа над "Сталью" стала для "Александрии" шестой в сезоне. Благодаря ней команда обошла в турнирной таблице донецкий "Олимпик" и одесский "Черноморец", обосновавшись на четвертом месте.

Александрия - Сталь - 2:0 (0:0)

Голы: Старенький (55), Кулиш (84)

Ал: Леванидов, Микицей, Шендрик, Гитченко, Цуриков, Запорожан, Банада, Старенький (Чорний, 87), Яремчук (Кулиш, 74), Полярус (Грицук, 68), Пономарь.

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко (Комвалиус, 82), Стаменкович, Воронин, Карасюк, Каленчук, Мысык (Васин, 46), Дансо (Дебелко, 76), Задерака, Карикари.

Предупреждения: Старенький — Каленчук, Задерака.