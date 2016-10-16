Премьер-лига. Карпаты - Днепр: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимают на родной арене "Днепр".

Две команды с большими по украинским меркам именами переживают в нынешнем сезоне непростые времена. Ни "Днепр", ни, тем более, "Карпаты" не являются первыми кандидатами на попадание в Топ-6 турнирной таблицы.

"Днепр" восхищал болельщиков лишь в начале сезона, но после этого подопечные Дмитрия Михайленко постепенно опускалась в турнирной таблице вниз. Последнее время дела днепрян стали совсем плохи - в четырех матчах команда Михайленко потерпела три поражения, в том числе два разгромных - от "Олимпика" и "Александрии". При этом последнюю победу "Днепр" добыл еще в конце августа, когда сенсационно обыграл "Зарю".

Как будет решать свои проблемы "Днепр", на данный момент неизвестно. Но зато известно, что "Карпаты" уже начали процесс изменений - на матч с "Днепром" команда выйдет под руководством нового главного тренера Олега Дулуба. Под руководством его предшественника Сергея Зайцева львовяне добыли в десяти матчах лишь шесть очков и теперь имеют в турнирной таблице ноль баллов. Так что, в какой-то мере белорусский специалист начинает работу в "Карпатах" с чистого листа.

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными. На выигрыш "Волыни" можно поставить с коэффициентом до 2,70, а на успех "Днепра" - до 2,96. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 3,40.

Матч "Карпаты" - "Днепр" начнется на стадионе "Арена Львов" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".