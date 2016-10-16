Месси побил очередной бомбардирский рекорд чемпионата Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, забив вчера в ворота "Депортиво", стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по голам на домашней арене. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на твиттер MisterChip.

Гол Месси стал 180-м в домашних матчах "Барселоны". Таким образом, он обошел легендарного форварда "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарру, забившего 179 домашних голов за басков в период с 1940 по 1955 год.

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду по этому показателю далеко отстал от Месси, имея в активе лишь 150 голов за "Реал" в домашних матчах.

В нынешнем сезоне Месси забил 9 голов в 9 поединках за Барселону во всех турнирах.

Напомним, вчера все лидеры чемпионата Испании одержали победы. "Барселона" победила "Депортиво" (4:0), "Севилья" справилась с "Леганесом" (3:2), "Реал" разгромил севильский "Бетис" (6:1), "Атлетико" не имел проблем с "Гранадой" (7:1).