"Динамо" теряет очки в матче с "Черноморцем" и не смогло сократить отставание от "Шахтера"

В Одессе завершился матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал на своем поле киевское "Динамо" и сумел свести игру вничью 1:1.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Киевляне имели преимущество уже в самом начале игры и на 30-й минуте реализовали его в гол. Гол забил Жуниор Мораес, который при очередной атаке оказался первым на добивании и головой отправил мяч в ворота соперника.

После этого киевляне спокойно контролировали мяч, а в случае потери - надежно защищались. Тем не менее, настойчивость одесситов привела к результату уже в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте матча, когда Евгений Хачериди отправил мяч в свои ворота. После навеса Кабаева защитник "Динамо" головой отправил мяч в у угол собственных ворот.

Таким образом, "Динамо" набрало 23 очка и позволило "Заре" догнать себя в борьбе за 2-3-е места в турнирной таблице. Кроме того, из-за ничьей в матче "Олимпик" - "Шахтер" (1:1), киевляне сохранили отставание от горняков (29) в 6 очков.

11-й тур УПЛ продолжится в воскресенье, 16 октября.