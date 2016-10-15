"Шахтер" не смог обыграть "Олимпик" в матче Премьер-лиги

В Сумах на стадионе "Юбилейный" завершился матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" в роли номинального хозяина принимал донецкий "Шахтер" и свел матч вничью - 1:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Матч проходил с явным игровым и территориальным преимуществом "горняков", которые имели не один шанс реализовать его в голы. Но, первый тайм так и не принес голов ни "Шахтеру", ни его сопернику.

После перерыва подопечные Пауло Фонсеки продолжали атаковать и на 73-й минуте все-таки открыли счет в матче. После навеса с углового Степаненко бил с линии штрафной, но Махарадзе в прыжке отбил мяч перед собой. Мяч отскочил на ногу Ивана Ордеца, который точным ударом открыл счет в матче. Впрочем, "Олимпику" хватило 6 минут для того, чтобы сравнять счет. На 79-й минуте Богданов с правого фланга сделал диагональ в штрафную, Немчанинов принял мяч и прострелил на дальнюю штангу, а Иван Матяж в падении нанес точный удар - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 29 очков в турнирной таблице и сохранил лидерство. Правда, по итогам тура, преимущество горняков над киевским "Динамо" может сократиться с 6 до 4 очков.

В свою очередь, "Олимпик" набрал 17 очков и сравнялся в борьбе за 4-6 места с одесским "Черноморцем" и "Александрией".