"Заря" обыграла "Волынь" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 11-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала луцкую "Волынь" и выиграла со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Номинальные хозяева поля из Луганска имели преимущество с самого начала игры и в концовке первого тайма реализовали его в два гола подряд.

Счет на 38-й минуте открыл Владислав Кулач. Хозяева провели атаку левым флангом, которую разогнал Соболь. И после передачи Липартии Кулач низовым ударом отправил мяч в сетку. Спустя 4 минуты игроки "Зари" заработали 11-метровый. Романюк в штрафной сбил Караваева и судья назначил пенальти. Гол забил Рафаэль Форстер, который нанес сильнейший удар в верхний угол без каких-то шансов для голкипера Марчука.

Во втором тайме луганчане без каких-либо проблем довели игру до логичной победы.

Таким образом, "Заря"набрала 23 очки и вышла на 2-е место в таблице, обогнав киевское "Динамо" (22).

Матч "Черноморец" - "Динамо" состоится в Одессе сегодня позже и начнется в 19.30.