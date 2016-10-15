УПЛ, 11-й тур, "Черноморец" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит матч чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает на своем поле киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые занимают 4-е и 2-е места в турнирной таблице.

То, насколько равные шансы у одесситов и киевлян, красноречиво подтверждают цифры: в последних матчах и те, и другие по два раза выиграли, дважды сыграли вничью и один раз уступили. Соответственно, коэффициент набранных очков одинаковый - по 53%.

В одном из недавних интервью наставник хозяев сообщил, что увидел в глазах подопечных «огонек хищников». Из этих слов видно, насколько серьезно настроены в Одессе на матч с Киевом.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является "Динамо". На победу одесситов ставки принимаются с коэффициентом 12 к 1, в то время как на ничью - 5 к 1, а на победу киевлян - 1,31 к 1.

Матч "Черноморец" - "Динамо" начнется в Одессе в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".