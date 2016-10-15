УПЛ, 11-й тур, "Заря" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арена" проходит матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает луцкую "Волынь".

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 11-е места в турнирной таблице.

Если луганчане не проигрывают в шести домашних поединках подряд, то лучане уступили в пяти последних выездных поединках. С другой стороны, всего в трех последних официальных встречах «Волынь» набрала четыре очка, одержав одну победу и раз сыграв вничью, а «Заря» в таком же количестве официальных поединков (включая континентальную Лигу Европы) дважды уступила.

В общем, результат очной встречи этих коллективов сложно предположить, что и создает особый интерес к ней.

Тем не менее, на котировках букмекерских контор явный фаворит есть. На победу "Зари" ставки принимаются с коэффициентом 1.26 к 1, в то время как на ничью - 6.40 к 1, а на победу "Волыни" - 9.90 к 1.

Матч "Заря" - "Волынь" начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".