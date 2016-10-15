В матче "Динамо" - "Черноморец" травмированного Гармаша заменил 20-летний дебютант

12:11, 15 октября 2016
Футбол
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Павел Ориховский имеет шансь сыграть против одеской команды.

Ориховский еще накануне выступал за молодежный состав

Из-за травмы Дениса Гармаша в расположение первой команды киевского «Динамо» вызван Павел Ориховский, который имеет шанс сыграть против «Черноморца», сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).  

В Совиньоне на УТБ «Черноморец» этот полузащитник был задействован в первом тайме календарного матча молодежного первенства. При крайне неудачном стечении обстоятельств после пропущенных двух мячей в дебюте встречи Павел попытался взять игру на себя. После поражения своей команды (1:3) он отправился в отель «Лондонская» ждать прибытия из Киева основы...

Как сообщал УНИАН, матч "Черноморец" - "Динамо" состоится в Одессе сегодня, в субботу, 15 октября. Начало игры в 19.30.

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