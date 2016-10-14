Стадион лондонского "Арсенала" обогнал по прибыльности арены "Барселоны" и "Реала"

Финансовые эксперты Deloitte назвали лондонскую арену Эмирейтс самым прибыльным стадионом мира, сообщает Isport.

За сезон 2015-2016 Арсенал заработал на домашних матчах около 132 млн евро.

Стоит отметить, что билеты на игры "канониров" являются самыми дорогими в АПЛ, а сезонные абонементы – самыми дорогими во всей Европе.

Топ-10 самых прибыльных арен Европы:

1. Эмирейтс Стэдиум (Арсенал) – 132 млн евро

2. Сантьяго Бернабеу (Реал) – 129,8

3. Камп Ноу (Барселона) – 116, 9

4. Олд Траффорд (МЮ) – 114

5. Стэмфорд Бридж (Челси) – 93,1

6. Альянц Арена (Бавария) – 89,8

7. Парк де Пренс (ПСЖ) – 78

8. Энфилд (Ливерпуль) – 75

9. Этихад Стэдиум (Ман Сити) – 57

10. Сигнал Идуна Парк (Боруссия Д) – 54,2