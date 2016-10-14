Стадион лондонского "Арсенала" обогнал по прибыльности арены "Барселоны" и "Реала"
12:07, 14 октября 2016Футбол
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Домашняя арена Арсенала принесла наибольшую прибыль за прошлый сезон среди всех стадионов планеты.
Арена лондонского клуба принесла за год прибыль в 132 млн. евро / arsenal.com
Финансовые эксперты Deloitte назвали лондонскую арену Эмирейтс самым прибыльным стадионом мира, сообщает Isport.
За сезон 2015-2016 Арсенал заработал на домашних матчах около 132 млн евро.
Стоит отметить, что билеты на игры "канониров" являются самыми дорогими в АПЛ, а сезонные абонементы – самыми дорогими во всей Европе.
Топ-10 самых прибыльных арен Европы:
1. Эмирейтс Стэдиум (Арсенал) – 132 млн евро
2. Сантьяго Бернабеу (Реал) – 129,8
3. Камп Ноу (Барселона) – 116, 9
4. Олд Траффорд (МЮ) – 114
5. Стэмфорд Бридж (Челси) – 93,1
6. Альянц Арена (Бавария) – 89,8
7. Парк де Пренс (ПСЖ) – 78
8. Энфилд (Ливерпуль) – 75
9. Этихад Стэдиум (Ман Сити) – 57
10. Сигнал Идуна Парк (Боруссия Д) – 54,2
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