Товарищеский матч футбольных сборных Украина - Сербия пройдет в Харькове - президент ФФУ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня официально подтвердил, что в Харькове будет проведен матч Украина – Сербия, заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает kharkivoda.gov.ua

Также, по словам Павелко, пришло сообщение от сборной Сербии о готовности сыграть со сборной Украины в Харькове.

«Я благодарен Юлии Светличной (руководитель области) за активную и четкую позицию по тем вопросам, которые было необходимо решить для возвращения международных матчей в Харьков. Кроме того, главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко настаивал, чтобы матчи команды проходили именно здесь, чтобы именно харьковские болельщики встретились со сборной», - сказал Андрей Павелко.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы сборная Украины чувствовала себя здесь как дома, - добавил Павелко. - Ровно через месяц все харьковские болельщики смогут прийти посмотреть на открытую тренировку нашей сборной на стадионе «Металлист». Эта игра даст возможность в дальнейшем принимать матчи европейских кубков в Харькове любым украинским командам, которые пожелают играть на этом стадионе».

Руководитель области отметила: регион сделал все возможное для возвращения международных матчей. В частности в Харькове сохранили возможности стадиона проводить такого уровня матчи, что подтверждено сертификатом УЕФА.

«Мы рады тому, что президент ФФУ откликнулся на наше предложение и просьбу всех болельщиков Харьковской области вернуть в наш регион международные футбольные матчи. Мы подписали совместный меморандум, целями которого являются популяризация и развитие футбола на территории Харьковской области. Договорились о том, что проведем на стадионе «Металлист» матч с участием национальной сборной Украины. Со своей стороны облгосадминистарция должна была выполнить 4 условия: заручиться поддержкой Федерации футбола Украины, подготовить стадион «Металлист» для проведения этого матча, получить согласие сборной другой страны и сертификат УЕФА. Все эти условия выполнены», - подчеркнула Юлия Светличная.

Матч Украина - Сербия состоится в Харькове 15 ноября.