База одесского "Черноморца" обесточена: угрозы проведению матча с "Динамо" нет

База одесского футбольного клуба "Черноморец" обесточена уже в течение суток, но на проведение матча Премьер-лиги с киевским "Динамо" это никак не повлияет, сообщает "Футбол24".

Генеральный дректор клуба Сергей Керницкий отмечает, что погода в городе уже приходит в норму: "Погода, слава Богу, в Одессе успокаивается. Правда, наша база обесточена уже больше суток. Но это не по нашей вине – обесточен весь район в месте расположения клубной базы. Чуть порваны сетки ограждения полей, но наши сотрудники сейчас всё это устраняют. "Черноморец" проводит тренировки в соответствии с графиком к матчу с "Динамо". Сегодня мы планировали провести тренировку на стадионе "Черноморец", но решили поберечь поле – еще идут дожди, газон влажный, и не хотим его портить, чтобы газон был идеальным к игре с "Динамо". Кроме того, впереди еще матч "Зари" в Лиге Европы (с "Фейеноордом"), матч сборной Украины (с Финляндией)", – отметил Керницкий.

Как сообщал УНИАН, матч 11-го тура УПЛ "Черноморец" – "Динамо" состоится 15 сентября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало поединка запланировано на 19:30.