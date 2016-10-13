Сегодня в ФИФА официально начнут обсуждать реформу чемпионата мира

Cегодня, 13 октября, в Цюрихе исполком Международной федерации футбола (ФИФА) начнет изучать вопрос расширения финальных турниров чемпионата мира до 40 или 48 команд. Об этом сообщает football.ua, ссылаясь на L'Equipe.

Ранее с такой инициативой выступил президент организации Джанни Инфантино. Ожидается, что турниры в новом формате пройдут с 2026 года.

Окончательное решение будет принято в 2017 году.

Напомним, начиная с ЧМ-1998, в чемпионатах мира по футболу принимают участие 32 команды из Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии и Океании.