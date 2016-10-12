Буффон стал обладателем престижной футбольной премии Golden Foot

Вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон стал обладателем премию Golden Foot, сообщает Football Italia.

Премия вручается футболистам от 29 лет за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично. Победители награды оставляют отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монако.

38-летний Буффон в борьбе за этот приз обошел других звездных футболистов - Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Андреа Пирло, Тиаго Силву и Уэйна Руни. Кроме того, он стал первым вратарем, получившем эту награду.

Напомним, в 2016 году "Ювентус" выиграл чемпионат и Кубок Италии, а сборная Италии дошла до четвертьфинала Евро-2016.

Отметим, что премия Golden Foot вручается с 2003 года. В прошлом году награда досталась Самуэлю Это'О, а в 2005-м ее обладателем стал украинец Андрей Шевченко.