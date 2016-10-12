Форвард киевского "Динамо" принес своей сборной победу над Аргентиной (видео)

Форвард киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес забил победный гол сборной Парагвая в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Аргентины.

Забитый мяч Дерлиса на 18-й минуте стал единственным в игре, Парагвай победил соперника со счетом 1:0.

Отметим, что в составе сборной Аргентины вновь не было форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который завершает восстановление после травмы. В отсутствии своего капитана аргентинцы не смогли выиграть третий матч подряд, в результате чего опустились на пятое место в турнирной таблице отборочного турнира среди стран Южной Америки.

Сборная Парагвая в этой же таблице после 10 туров находится на шестой строчке - ниже Аргентины, Колумбии, Эквадора, Уругвая и лидирующей Бразилии.

На чемпионат мира попадают четыре лучшие команды южноамериканской зоны, а пятая сыграет в специальном плей-офф для стран из Южной Америки, Северной Америки, Азии и Океании.