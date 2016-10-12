Отбор ЧМ-2018. Сан-Марино установило историческое достижение, Англия не смогла выиграть в Словении (результаты матчей)

Сегодня прошла последняя часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах С, E и F.

В группе С сборная Германия второй раз за год после матча Евро-2016 победила сборную Северной Ирландии. В этот раз немцы гарантировали себе успех еще в первой части матча. когда голами отметились Юлиан Дракслер и Сами Хедира.

В другой игре группы сборная Сан-Марино могла сенсационно отобрать очки у Норвегии и взять свою вторую ничью в отборочных турнирах, начиная с 2002 года. Еще за 15 минут до конца встречи счет в матче был 1:1, но после этого Норвегия забила в ворота гостей три мяча. Отметим, что гол Маттиа Стефанелли стал для Сан-Марино первым выездным за 15 лет.

В группе Е лидеры группы Черногория и Польша выиграли у своих соперников с минимальной разницей в счете. При этом, победу Польше над Арменией лишь на последней минуте встречи принес Роберт Левандовски.

В группе F сборная Англии не смогла на выезде забить гол в ворота Словении, но все равно с семью очками осталась лидером секстета.

Группа С:

Чехия - Азербайджан - 0:0 (0:0)

Германия - Северная Ирландия - 2:0 (2:0)

Голы: Дракслер (13), Хедира (17).

Норвегия - Сан-Марино - 4:1 (1:0)

Голы: Симончини (12, в свои ворота), Диоманде (77), Сауэльсен (82), Кинг (83) - Стефанелли (54).

Положение команд:

1. Германия - 9;

2. Азербайджан - 7;

3. Норвегия - 6;

4. Северная Ирландия - 4;

5. Чехия - 2;

6. Сан-Марино - 0.

Группа F:

Казахстан - Румыния - 0:0 (0:0)

Дания - Черногория - 0:1 (0:1)

Гол: Бечирай (32).

Польша - Армения - 2:1 (0:0)

Голы: Мкоян (48, с пенальти), Левандовски (90) - Пиццелли (50).

Положение команд:

1. Черногория - 7;

2. Польша - 7;

3. Румыния - 5;

4. Дания - 3;

5. Казахстан - 2;

6. Армения - 0.

Группа F:

Литва - Мальта - 2:0 (0:0)

Голы: Черных (76), Новиковас (84).

Словакия - Шотландия - 3:0 (1:0)

Голы: Мак (18, 56), Немец (68).

Словения - Англия - 0:0 (0:0)

Положение команд:

1. Англия - 7;

2. Литва - 5;

3. Словения - 5;

4. Шотландия - 4;

5. Словакия - 3;

6. Мальта - 0.