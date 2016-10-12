Отбор ЧМ-2018. Сан-Марино установило историческое достижение, Англия не смогла выиграть в Словении (результаты матчей)
В Европе состоялись последние матчи 3-го тура европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу.
Сегодня прошла последняя часть матчей 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах С, E и F.
В группе С сборная Германия второй раз за год после матча Евро-2016 победила сборную Северной Ирландии. В этот раз немцы гарантировали себе успех еще в первой части матча. когда голами отметились Юлиан Дракслер и Сами Хедира.
В другой игре группы сборная Сан-Марино могла сенсационно отобрать очки у Норвегии и взять свою вторую ничью в отборочных турнирах, начиная с 2002 года. Еще за 15 минут до конца встречи счет в матче был 1:1, но после этого Норвегия забила в ворота гостей три мяча. Отметим, что гол Маттиа Стефанелли стал для Сан-Марино первым выездным за 15 лет.
В группе Е лидеры группы Черногория и Польша выиграли у своих соперников с минимальной разницей в счете. При этом, победу Польше над Арменией лишь на последней минуте встречи принес Роберт Левандовски.
В группе F сборная Англии не смогла на выезде забить гол в ворота Словении, но все равно с семью очками осталась лидером секстета.
Группа С:
Чехия - Азербайджан - 0:0 (0:0)
Германия - Северная Ирландия - 2:0 (2:0)
Голы: Дракслер (13), Хедира (17).
Норвегия - Сан-Марино - 4:1 (1:0)
Голы: Симончини (12, в свои ворота), Диоманде (77), Сауэльсен (82), Кинг (83) - Стефанелли (54).
Положение команд:
1. Германия - 9;
2. Азербайджан - 7;
3. Норвегия - 6;
4. Северная Ирландия - 4;
5. Чехия - 2;
6. Сан-Марино - 0.
Группа F:
Казахстан - Румыния - 0:0 (0:0)
Дания - Черногория - 0:1 (0:1)
Гол: Бечирай (32).
Польша - Армения - 2:1 (0:0)
Голы: Мкоян (48, с пенальти), Левандовски (90) - Пиццелли (50).
Положение команд:
1. Черногория - 7;
2. Польша - 7;
3. Румыния - 5;
4. Дания - 3;
5. Казахстан - 2;
6. Армения - 0.
Группа F:
Литва - Мальта - 2:0 (0:0)
Голы: Черных (76), Новиковас (84).
Словакия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы: Мак (18, 56), Немец (68).
Словения - Англия - 0:0 (0:0)
Положение команд:
1. Англия - 7;
2. Литва - 5;
3. Словения - 5;
4. Шотландия - 4;
5. Словакия - 3;
6. Мальта - 0.